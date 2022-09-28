Представитель АП: Сегодня в отдельных регионах перекраиваются границы

Мозговые центры являются неотъемлемой частью будущей стратегии управления государством.
Как передает Report, об этом сообщила заместитель начальника отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникаций Администрации президента Саадет Юсифова в ходе выступления на I Форуме мозговых центров.
Она отметил, что мозговые центры делают прогнозы, разрабатывают возможный сценарий будущего: "Сегодня в отдельных регионах мира перекраиваются границы. Это новый вызов для мозговых центров. Аналитические центры должны быть готовы к неопределенному будущему".
По словам Юсифовой, политическая поляризация - одна из проблем, волнующих аналитические центры по всему миру: "Еще одна задача, стоящая перед мозговыми центрами в настоящее время, - это адаптация к скорости потока информации. Развитие информационных технологий создает информационное изобилие и облегчает сбор информации. Но в то же время распространяется много дезинформации".