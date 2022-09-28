Представитель АП: Сегодня в отдельных регионах перекраиваются границы

Мозговые центры являются неотъемлемой частью будущей стратегии управления государством.

Мозговые центры являются неотъемлемой частью будущей стратегии управления государством.

Как передает Report, об этом сообщила заместитель начальника отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникаций Администрации президента Саадет Юсифова в ходе выступления на I Форуме мозговых центров.

Она отметил, что мозговые центры делают прогнозы, разрабатывают возможный сценарий будущего: "Сегодня в отдельных регионах мира перекраиваются границы. Это новый вызов для мозговых центров. Аналитические центры должны быть готовы к неопределенному будущему".

По словам Юсифовой, политическая поляризация - одна из проблем, волнующих аналитические центры по всему миру: "Еще одна задача, стоящая перед мозговыми центрами в настоящее время, - это адаптация к скорости потока информации. Развитие информационных технологий создает информационное изобилие и облегчает сбор информации. Но в то же время распространяется много дезинформации".