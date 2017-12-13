Председатель Коллегии адвокатов приступил к встречам в юридических консультациях

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня новоизбранный председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров начал проводить встречи в адвокатских конторах, начиная с города Баку.

Как сообщили Report в Коллегии, в последующие недели планируется проведение аналогичных встреч во всех юридических консультациях.

Первая встреча началась в юридической консультации №1 города Баку. Основная цель встречи заключается в знакомстве с нынешним состоянием юридических консультаций, в частности, с вопросами проведения установленных там работ и назначения адвокатов, в предоставлении методических рекомендаций в связи с более эффективной организацией работы в адвокатских конторах и изучении проблем.

На встрече также приняли участие заместители председателя Айдын Ахундов, Парвиз Алекберов и руководитель аппарата Коллегии адвокатов Фархад Наджафов.