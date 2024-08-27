Председатель ЦИК: Веб-камеры обеспечивают высокий уровень прозрачности на выборах

Веб-камеры на избирательных участках обеспечивают высочайший уровень прозрачности процесса.

Веб-камеры на избирательных участках обеспечивают высокий уровень прозрачности процесса.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Панахов напомнил, что веб-камеры на избирательных участках в Азербайджане устанавливаются с 2008 года.

"Они устанавливаются за счет бюджета по распоряжению президента. Мы благодарны главе государства за это", - сказал Панахов.

Панахов добавил, что камеры установлены на 1000 участках по всей стране. Процесс установки камер ведется совместно ЦИК, Министерством цифрового развития и транспорта, Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, сказал он.