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    Председатель ЦИК: В Азербайджане полиция не вмешивается в выборы

    Мазахир Панахов отметил, что представители любой международной организации могут принять участие во внеочередных президентских выборах© Report

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане полиция не вмешивается в выборы".

    Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил на заседании ЦИК в связи с внеочередными президентскими выборами.

    Он отметил, что Центральная избирательная комиссия осуществила просветительскую работу совместно с правоохранительными органами, проделанная работа дала свои результаты.

    М.Панахов отметил, что представители любой международной организации могут принять участие во внеочередных президентских выборах.

    Председатель ЦИК отметил, что социальные сети стали неуправляемой системой: "Не исключено, что кто-то начнет проводить здесь агитацию раньше срока. Это создает проблемы".

    Председатель комиссии отметил, что в процессе регистрации кандидатов не может быть каких-либо проблем: "Если представленные документы в порядке, возникновение проблемы исключено".

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