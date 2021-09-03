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Председатель ЦИК: Руководители ОИК пройдут проверку

Председатель ЦИК: Руководители ОИК пройдут проверку "Порой из-за нежелательной деятельности одного человека мы распускаем участковую избирательную комиссию. Мы проводим выборы в справедливой, законной форме, поэтому члены комиссии должны избираться справедливо".
Внутренняя политика
3 сентября 2021 г. 16:50
Председатель ЦИК: Руководители ОИК пройдут проверку

"Порой из-за нежелательной деятельности одного человека мы распускаем участковую избирательную комиссию. Мы проводим выборы в справедливой, законной форме, поэтому члены комиссии должны избираться справедливо".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

"Мы постараемся провести проверки руководителей окружных избирательных комиссий. Они должны быть такими руководителями, чтобы в будущем не происходило нежелательных явлений", - заявил председатель ЦИК.

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