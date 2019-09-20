Посол Эркан Озорал: Информация о депортации граждан Азербайджана из Турции не отражает действительности

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал выразил отношение к распространенным сегодня на некоторых новостных сайтах сообщениям о массовой депортации граждан Азербайджана, нелегально проживающих в Турции.
Посол сказал в заявлении "Report", что данная информация не отражает действительности:
"Вопрос, связанный с проблемами проживающих в Турции азербайджанцев, обсуждался и на восьмом заседании Азербайджано-турецкой совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшемся в Баку под председательством вице-президента Турецкой Республики Фуата Октая и премьер-министра Азербайджанской Республики Новруза Мамедова. На нем было решено принять необходимые меры для устранения проблемы".
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