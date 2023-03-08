О нас

Последняя группа азербайджанских спасателей вернулась на родину из Кахраманмараша 

Последняя группа азербайджанских спасателей вернулась на родину из Кахраманмараша  224 из 760 членов поисково-спасательных отрядов Азербайджана, направленных в братскую страну в связи с землетрясением в турецком городе Кахраманмараше, вернулись в Баку.
Внутренняя политика
8 марта 2023 г. 18:02
Последняя группа азербайджанских спасателей вернулась на родину из Кахраманмараша 

224 из 760 членов поисково-спасательных отрядов Азербайджана, направленных в братскую страну в связи с землетрясением в турецком городе Кахраманмараше, вернулись в Баку.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева состоялась церемония встречи спасателей.

Начальник Бакинского регионального центра МЧС генерал-майор Магеррам Гасанов заявил, что это последняя группа азербайджанских спасателей в Кахраманмараше, вернувшихся на родину: "В связи с землетрясением в турецком городе Кахраманмараше из Азербайджана в братскую страну было направлено в общей сложности 760 человек. Сегодня в Азербайджан вернулась последняя группа спасателей. Восемь из них - наши женщины-врачи. Наши мобильные полевые госпитали, направленные с целью оказания помощи, тоже уже завершили свою деятельность в Турции".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədəki Azərbaycan xilasedicilərinin son qrupu Vətənə qayıdıb

Самое читаемое

СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
3 марта 2023 г. 12:03
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
Рябков: Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США
Рябков: Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США
2 марта 2023 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi