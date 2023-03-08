Последняя группа азербайджанских спасателей вернулась на родину из Кахраманмараша

224 из 760 членов поисково-спасательных отрядов Азербайджана, направленных в братскую страну в связи с землетрясением в турецком городе Кахраманмараше, вернулись в Баку.

224 из 760 членов поисково-спасательных отрядов Азербайджана, направленных в братскую страну в связи с землетрясением в турецком городе Кахраманмараше, вернулись в Баку.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева состоялась церемония встречи спасателей.

Начальник Бакинского регионального центра МЧС генерал-майор Магеррам Гасанов заявил, что это последняя группа азербайджанских спасателей в Кахраманмараше, вернувшихся на родину: "В связи с землетрясением в турецком городе Кахраманмараше из Азербайджана в братскую страну было направлено в общей сложности 760 человек. Сегодня в Азербайджан вернулась последняя группа спасателей. Восемь из них - наши женщины-врачи. Наши мобильные полевые госпитали, направленные с целью оказания помощи, тоже уже завершили свою деятельность в Турции".