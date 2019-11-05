Президент Ильхам Алиев: Порой исторические здания сносятся, на их месте строятся уродливые многоэтажные здания

"Город Баку имеет уникальный, самобытный, исторический архитектурный облик. Это – наше большое достояние, мы с большим вниманием относимся к каждому историческому зданию. Ремонт этих зданий необходимо проводить так, чтобы не нарушить их исторического вида".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, приняв главу Исполнительной власти города Баку Эльдара Азизова.

"Порой исторические здания сносятся, на их месте строятся уродливые многоэтажные здания. Этого нельзя допускать. Архитектура Баку – наше национальное богатство. Ичеришехер охраняется ЮНЕСКО. Могу сказать, что в мире не так много городов могут гордиться такими местами, как Ичеришехер, это – наше большое достояние", - подчеркнул глава государства.

По его словам, одновременно, каждый уголок города должен быть благоустроен. "В некоторых местах вообще нет уличного освещения, в поселках, во многих других местах имеются грунтовые дороги. Я по этому поводу уже дал серьезное поручение Агентству "Азеравтойол", вы тоже проконтролируйте. То есть, каждый уголок города нам дорог. Город Баку состоит не только из центра. Мы создаем инфраструктуру города, в первую очередь, для граждан, а потом для туристов, иностранных гостей. Они тоже, конечно, должны чувствовать себя в Баку комфортно. Но нам, в первую очередь, необходимо решать проблемы жителей города. Поэтому вам следует собрать глав исполнительной власти районов и провести совещание, посвященное как благоустройству, так и хозяйственным работам. В первую очередь, должен быть положен конец негативным фактам. Волокита, взяточничество, безразличное отношение к гражданам – всему этому необходимо положить конец. Если кто-то не исправит свою работу в данной сфере, то мы распрощаемся с такими людьми, и это будет для них еще самым легким наказанием. Мы должны развивать наш город. Хочу повторить, что Баку – один из самых красивых городов мира, дополнительные меры по развитию города будут приниматься и впредь", - заявил глава государства.