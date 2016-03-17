Подписанное президентом Азербайджана распоряжение о помиловании коснулось и известных лиц - СПИСОК

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное президентом Ильхамом Алиевым, коснулось и известных лиц.

Как сообщает Report, в списке значатся имена бывшего заведующего по делам Администрации президента Акифа Мурадвердиева, руководителя клуба "Права человека" Расула Джафарова, журналиста Парвиза Гашимли, председателя Партии национальной государственности Азербайджана Немата Панахли, заместителей башгана партии "Мусават" Тофига Ягублу и Ядигара Садыгова, молодого мусаватиста Сираджа Керимли, соучредителя и председателя Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли, правозащитника Талеха Хасмамедова, членов NİDA Мамеда Азизова, Рашадата Ахундова, Рашада Гасанова, Омера Мамедова, главного редактора газеты "Talışi sədo" Хилала Мамедова.