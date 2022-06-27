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Подготовлена концепция развития Кяльбаджарского района

Подготовлена концепция развития Кяльбаджарского района "Сегодня мне был представлен генеральный план города Кяльбаджар. Компания, подготовившая этот генплан, также подготовила генплан города Зангилан. Я тогда говорил, что город Зангилан должен быть активно интегрирован в природу, должен быть городом-парком, э
Внутренняя политика
27 июня 2022 г. 11:31
Подготовлена концепция развития Кяльбаджарского района

"Сегодня мне был представлен генеральный план города Кяльбаджар. Компания, подготовившая этот генплан, также подготовила генплан города Зангилан. Я тогда говорил, что город Зангилан должен быть активно интегрирован в природу, должен быть городом-парком, это относится и к Кяльбаджару".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал 26 июня на церемонии закладки фундамента санатория "Истису" в Кяльбаджарском районе.

"В связи с развитием Кяльбаджарского района у нас уже готова концепция. Наша концепция реконструкции сел готова, и мы ее реализуем", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcər rayonunun inkişafı ilə bağlı konsepsiya hazırlanıb

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