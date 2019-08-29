Под председательством премьер-министра Новруза Мамедова состоялось очередное заседание Кабинета Министров

29 августа под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Новруза Мамедова состоялось очередное заседание Кабинета Министров.

Как сообщает Report, открывая заседание, премьер-министр Новруз Мамедов проинформировал о повестке дня. Он сообщил, что на заседании будут обсуждены вопросы «Об общих итогах деятельности Государственного таможенного комитета за 6 месяцев 2019 года, мерах по упрощению таможенного дела» и «О состоянии сохранения недвижимых исторических и культурных памятников в Азербайджанской Республике, находящихся под государственной охраной, предстоящих задачах и мерах в этом направлении».

Премьер-министр подчеркнул, что такие вопросы, как развитие предпринимательства, создание благоприятного бизнес-климата, формирование прозрачной налоговой системы в Азербайджане поставлены Президентом Ильхамом Алиевым как приоритетные задачи. Он отметил, что в результате реформ, проведенных в таможенной и налоговой системах в 2018-2019 годах, намного сократились контакты между чиновниками и предпринимателями, значительно увеличились прозрачность и поступления в бюджет. «За 6 месяцев текущего года Государственный таможенный комитет в полном объеме выполнил прогнозные показатели по ежегодным поступлениям в бюджет, перечислив в государственный бюджет дополнительных средств на 446 миллионов манатов больше, чем за соответствующий период прошлого года»,- сказал премьер-министр. Он отметил, что наряду с позитивными результатами в сфере таможенного дела остается ряд вопросов, решение которых имеет важное значение. Для решения этих вопросов должны быть приняты соответствующие меры, необходимо продолжить последовательную работу по дальнейшему развитию этой важной сферы, еще более упростить таможенные процедуры в прозрачных условиях, ускорить транзитный проход. Премьер-министр Новруз Мамедов также добавил, что увеличение количества электронных услуг будет способствовать еще большему сокращению контактов между гражданами и чиновниками, повышению прозрачности и эффективности.

Касаясь вопроса «О состоянии сохранения недвижимых исторических и культурных памятников в Азербайджанской Республике, находящихся под государственной охраной, предстоящих задачах и мерах в этом направлении», премьер-министр подчеркнул, что сохранение национального культурного наследия азербайджанского народа всегда находится в центре внимания государства. Проявлением этой заботы являются указы и распоряжения, подписанные Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. «За счет капиталовложений, предусмотренных в государственном бюджете в 2007-2019 годах, отреставрированы 42 недвижимых исторических и культурных памятника, проведена работа по консервации и реконструкции, вокруг памятников осуществлена масштабная работа по благоустройству. На 154 территориях и памятниках исторического значения проведены раскопки, по итогам научных исследований изданы книги и статьи, археологические материалы после изучения переданы в специальные фонды и музеи»,- сказал Новруз Мамедов. Премьер-министр особо отметил деятельность Фонда Гейдара Алиева в реставрации памятников с целью сохранения культурного наследия и доведения его до будущих поколений.

Затем были заслушаны доклады председателя Государственного таможенного комитета Сафара Мехдиева, министра налогов Микаила Джаббарова, первого заместителя министра культуры Вагифа Алиева и президента Национальной Академии Наук Азербайджана Акифа Ализаде.

На заседании состоялись выступления по темам, были выдвинуты различные предложения.

Подведя итоги заседания, премьер-министр Новруз Мамедов дал соответствующие поручения по выполнению обсужденных вопросов.