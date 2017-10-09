Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров

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Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева проведено заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

Как сообщает Report, глава государства открыл заседание вступительной речью.

Затем с докладами выступили министр образования Микаил Джаббаров, председатель Открытого акционерного общества "Азеравтойол" Салех Мамедов и генеральный директор Бакинского транспортного агентства Вусал Керимли.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.