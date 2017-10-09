 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров

    Глава государства на заседании выступил с речью© President.az

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева проведено заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

    Как сообщает Report, глава государства открыл заседание вступительной речью.

    Затем с докладами выступили министр образования Микаил Джаббаров, председатель Открытого акционерного общества "Азеравтойол" Салех Мамедов и генеральный директор Бакинского транспортного агентства Вусал Керимли.

    Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi