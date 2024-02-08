Партия "Великий Азербайджан": Желаем Ильхаму Алиеву успехов в его деятельности

Партия "Великий Азербайджан" поздравила Ильхама Алиева с победой, пожелав успехов в его деятельности.

Партия "Великий Азербайджан" поздравила Ильхама Алиева с победой, пожелав успехов в его деятельности.

Как сообщает Report, в распространенном в связи с президентскими выборами заявлении говорится, что в день выборов наблюдатели от партии отслеживали процесс голосования на всех избирательных участках и округах страны.

Согласно предоставленной наблюдателями информации, были сделаны выводы о том, что избирательный процесс прошел без какого-либо вмешательства извне. Наблюдения с помощью веб-камер, установленных на избирательных участках, также показали, что процесс голосования прошел спокойно и в безопасных условиях. В день голосования отмечалась активность избирателей, а прозрачность процедур голосования и подсчета голосов говорят о том, что результаты выражают волю азербайджанского народа.

"На этих выборах народ вновь оказал большое доверие лидеру-победителю Ильхаму Алиеву. Мы считаем предварительные итоги выборов легитимными и искренне поздравляем Ильхама Алиева с победой, желаем ему успехов в нелегкой деятельности", - отмечается в заявлении.