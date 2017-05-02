Парламент утвердил проект предоставления торговым представителям Азербайджана за рубежом дипломатического ранга

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесли проекты изменений в законы "О дипломатической службе" и "О паспортах".
Как сообщает Report, предложено внести изменения в статью 9 (правила предоставления дипломатических рангов) закона "О дипломатической службе".
Впредь торговым представителям в действующих за рубежом посольствах и консульствах Азербайджана будет предоставлен ранг чрезвычайного и полномочного дипломатического посланника второго класса.
Согласно закону, ранг чрезвычайного и полномочного посла и ранги чрезвычайного и полномочного дипломатического посланника первого и второго класса присваиваются в соответствии с пунктом 24 ст. 109 Конституции Азербайджана.
Кроме того, внесены изменения в закон "О паспортах". Согласно изменениям, торговым представителям в действующих за рубежом посольствах и консульствах Азербайджана будут выдаваться дипломатические паспорта.
Изменения предложены в целях исполнения указа президента Азербайджана от 26 января 2017 года "О назначении торговых представителей в действующих за рубежом посольствах и консульствах Азербайджанской Республики".
Проекты изменений были вынесены на обсуждение и приняты.
İlkin PirəliАвтор новости
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