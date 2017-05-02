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    Парламент утвердил проект предоставления торговым представителям Азербайджана за рубежом дипломатического ранга

    Торговым представителям в посольствах и консульствах выдадут ранг чрезвычайного и полномочного дипломатического посланника второго класса© Report

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесли проекты изменений в законы "О дипломатической службе" и "О паспортах".

    Как сообщает Report, предложено внести изменения в статью 9 (правила предоставления дипломатических рангов) закона "О дипломатической службе".

    Впредь торговым представителям в действующих за рубежом посольствах и консульствах Азербайджана будет предоставлен ранг чрезвычайного и полномочного дипломатического посланника второго класса.

    Согласно закону, ранг чрезвычайного и полномочного посла и ранги чрезвычайного и полномочного дипломатического посланника первого и второго класса присваиваются в соответствии с пунктом 24 ст. 109 Конституции Азербайджана.

    Кроме того, внесены изменения в закон "О паспортах". Согласно изменениям, торговым представителям в действующих за рубежом посольствах и консульствах Азербайджана будут выдаваться дипломатические паспорта.

    Изменения предложены в целях исполнения указа президента Азербайджана от 26 января 2017 года "О назначении торговых представителей в действующих за рубежом посольствах и консульствах Азербайджанской Республики".

    Проекты изменений были вынесены на обсуждение и приняты. 

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