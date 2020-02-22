​Отменены результаты по 73 избирательным участкам

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана объявила количество избирательных участков, по которым результаты в связи с парламентскими выборами были признаны недействительными.

Как сообщает Report, на сегодняшний день отменены результаты голосования по 73 избирательным участкам в 21 избирательном округе.

Решения по 70-и из них были приняты ЦИК, еще по трем - окружными избирательными комиссиями.

Однако отмена итогов голосования по участкам не привела к смене кандидатов-лидеров в этих избирательных округах. Предварительные результаты Центризбиркома по 21 избирательному округу остались прежними.

Отметим, что на проведенном 13 февраля заседании ЦИК было принято решение об аннулировании результатов выборов по 4 округам.

Список округов, по которым были аннулированы результаты:

Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80 - лидирующий кандидат Чингиз Ганизаде

Лянкяранский сельский избирательный округ №74 - лидирующий кандидат Хады Раджабли

Третий Хатаинский избирательный округ №35 - лидирующий кандидат Рауф Арифоглу

Первый Хатаинский избирательный округ №33 - лидирующий кандидат Гусейнбала Мираламов.