Отчет о проделанной работе по реализации целей устойчивого развития будет представлен президенту

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Кабинете министров состоялось пятое заседание Национального координационного совета Азербайджана по устойчивому развитию.

Как сообщает Report, вице-премьер Азербайджана, председатель Национального координационного совета Али Ахмедов отметил, что с момента начала деятельности Совета была проделана большая работа и решены поставленные задачи.

Он отметил, что в прошлом году Добровольный национальный отчет Азербайджана был представлен Политическому форуму высокого уровня ООН: "В подготовке отчета заслуживает одобрения деятельность рабочих групп в составе Национального координационного совета. Этот отчет под названием "Азербайджан-2030: От целей развития тысячелетия к целям устойчивого развития" был переведен на азербайджанский язык. Помимо этого, по материалам АзерТАДЖ на трех языках была издана книга "Цели устойчивого развития: заседания, встречи, мероприятия...".

Председатель Национального координационного совета отметил, что за минувший период были проделаны и просветительские работы в этой области: "Были выполнены различные работы по налаживанию и развитию связей между Милли Меджлисом и Советом. На азербайджанском языке был издан сборник "Парламенты и цели устойчивого развития". Это издание станет важным с точки зрения расширения связей членов Милли Меджлиса по целям устойчивого развития. В минувшем периоде продолжили свою деятельность секретариат Совета и его рабочие группы. ООН были проведены различные мониторинги в этой области. Целесообразно проведение четырех заседаний Национального координационного совета по устойчивому развитию. На этих заседаниях будет проведен мониторинг и заслушаны отчеты рабочих групп.

На мероприятии были обсуждены работы, проделанные в 2017 году в направлении реализации целей устойчивого развития в Азербайджане, а также предстоящие задачи. Было рассмотрено содержание специального отчета о работе, проделанной Национальным координационным советом в 2016-2017 гг., по реализации целей устойчивого развития. Было принято решение представить этот отчет главе государства.

Помимо этого, на заседании была обсуждена текущая ситуация по национализации показателей и выбору приоритетов по реализации целей устойчивого развития, а также предстоящие задачи. Также состоялись обсуждения по представлению в 2019 году Политическому форуму высокого уровня ООН второго Добровольного национального отчета Азербайджанской Республики по целям устойчивого развития.