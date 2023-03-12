Осман аль-Тувейджри: Отношения между Азербайджаном и ICESCO активно развиваются

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев добился успеха в руководстве страной в самые трудные времена.

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев добился успеха в руководстве страной в самые трудные времена.

Как передает Report, об этом на мероприятии, посвященной 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева сказал бывший генеральный директор Организация исламского мира образования, науки и культуры (ICESCO) Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри.

Также Аль-Тувейджри отметил роль, которую сыграл Гейдар Алиев во вступлении Азербайджана в ICESCO. Однако даже сегодня, отношения между Азербайджаном и ICESCO активно развиваются.

"И я очень благодарен президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана", - сказал он.