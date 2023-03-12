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Осман аль-Тувейджри: Отношения между Азербайджаном и ICESCO активно развиваются

Осман аль-Тувейджри: Отношения между Азербайджаном и ICESCO активно развиваются Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев добился успеха в руководстве страной в самые трудные времена.
Внутренняя политика
12 марта 2023 г. 11:38
Осман аль-Тувейджри: Отношения между Азербайджаном и ICESCO активно развиваются

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев добился успеха в руководстве страной в самые трудные времена.

Как передает Report, об этом на мероприятии, посвященной 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева сказал бывший генеральный директор Организация исламского мира образования, науки и культуры (ICESCO) Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри.

Также Аль-Тувейджри отметил роль, которую сыграл Гейдар Алиев во вступлении Азербайджана в ICESCO. Однако даже сегодня, отношения между Азербайджаном и ICESCO активно развиваются.

"И я очень благодарен президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Osman əl-Tüveycri: "Azərbaycan ilə İSESKO arasında əlaqələr fəal inkişaf edir"

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