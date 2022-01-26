Омбудсмен выступила на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева посредством видеоконференции выступила с докладом на тему “Соблюдение международного гуманитарного права и защита гражданских лиц” в диалоге по безопасности, организова

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева посредством видеоконференции выступила с докладом на тему “Соблюдение международного гуманитарного права и защита гражданских лиц” в диалоге по безопасности, организованном в рамках проходящего под председательством Азербайджана Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Как сообщает Report, выступившая на мероприятии С.Алиева отметила, что проблема вынужденных переселенцев, которая находится в центре внимания как одна из гуманитарных проблем в мире, является одной из актуальных проблем для Азербайджана на протяжении почти 30 лет.

Омбудсмен заявила, что фундаментальные права на жизнь, собственность, право на справедливое судебное разбирательство около миллиона азербайджанцев, ставших вынужденными переселенцами в результате оккупационной политики Армении, были грубо нарушены.

С.Алиева проинформировала участников мероприятия о лицах, считающихся пропавшими без вести с Первой Карабахской войны, и подчеркнула, что до сегодняшнего дня противоположная сторона не предоставляет информацию о 3 890 пропавших азербайджанцах.

Затем на заседании были заслушаны другие доклады.