Омбудсмен встретилась со спецпредставителем ЕС 

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла делегацию Европейского Союза во главе со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Как сообщает Report, на встрече присутствовал и глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.
На повестке встречи была ситуация в регионе, сложившаяся после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне и освобождение азербайджанских земель, находившихся под оккупацией почти 30 лет. Омбудсмен Сабина Алиева коснулась фактов грубых нарушений прав человека Арменией в период войны, в связи с чем были направлены обращения и открытые письма в международные организации, в том числе в Евросоюз.
Сабина Алиева подробно проинформировала гостей о поездках миссии по установлению фактов применения Арменией запрещенного оружия в Нафталане, Тертере, Гяндже и Барде, и отчетах, подготовленных на основе собранных доказательств. Омбудсмен также поведала о подготовленных отчетах по фактам гибели детей в результате армянских обстрелов в ходе 44-дневной войны, и о бесчеловечном отношении армянской стороны к азербайджанским военнопленным и заложникам.
Омбудсмен отметила, что до сих пор Армения не передала Азербайджану карту заминированных территорий, что приводит к гибели людей, призвав ЕС оказать давление на армянскую сторону в данном вопросе.