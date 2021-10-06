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Омбудсмен распространила заявление в связи с годовщиной обстрела армянами нефтепровода BTC

Омбудсмен распространила заявление в связи с годовщиной обстрела армянами нефтепровода BTC Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с годовщиной обстрела вооруженными силами Армении ракетами кассетного типа основного азербайджанского экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BT
Внутренняя политика
6 октября 2021 г. 11:19
Омбудсмен распространила заявление в связи с годовщиной обстрела армянами нефтепровода BTC
Сабина Алиева

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с годовщиной обстрела вооруженными силами Армении ракетами кассетного типа основного азербайджанского экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

Как сообщает Report, в тексте заявления говорится:

"Вооруженные силы Армении ночью 6 октября 2020 года обстреляли ракетами кассетного типа экспортный нефтепровод BTC на территории Евлахского района, расположенного далеко от зоны боевых действий.

Ракеты кассетного типа, упавшие в непосредственной близости от трубопровода, имеющего большое стратегическое значение для Азербайджана, Грузии, Турции, региона в целом, а также для государств Европы и мира как с политической, экономической, так и с точки зрения энергетической безопасности, создали серьезную угрозу жизни и здоровью гражданского населения.

В связи с этим вновь обращаюсь к мировой общественности, международным организациям с просьбой ввести санкции в отношении Армении, совершившей многочисленные военные преступления, повлекшие убийство гражданского населения с грубым нарушением норм международного права и международного гуманитарного права, призываю предпринять решительные, справедливые шаги по привлечению к ответственности и наказанию лиц, представленных в политико-военном руководстве этого государства и непосредственно причастных к совершению этих преступлений".

Заявление направлено в ряд международных организаций, в азербайджанские диаспорские организации за рубежом, в посольства Азербайджана в зарубежных странах и посольства иностранных государств в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman ermənilərin BTC-ni atəşə tutmasının ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

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