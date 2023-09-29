Омбудсмен обратилась к армянским жителям Карабаха

Обеспечение и защита прав и свобод наших граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе, закрепленных в национальном законодательстве и международных документах, всегда находится в центре внимания.

Обеспечение и защита прав и свобод наших граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе, закрепленных в национальном законодательстве и международных документах, всегда находится в центре внимания.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Омбудсмен отметила, что в Азербайджане реализуется комплекс мероприятий для эффективной защиты прав и свобод каждого гражданина, независимо от национальности, религии, языка, расы и другой принадлежности, в том числе проживающих в Карабахе граждан армянского происхождения.

"У наших граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе, есть права и свободы, закрепленные в национальном законодательстве и международных документах. Обеспечение их прав и защита их свободы постоянно находятся в центре внимания. Граждане армянского происхождения, проживающие в Карабахе, в случае возникновения каких-либо проблем с обеспечением прав и свобод могут обратиться к омбудсмену в режиме 24/7, позвонив на горячую линию 916, а также через аккаунты в социальных сетях и в электронном виде", - заявила Сабина Алиева.