Омбудсмен Азербайджана ответила на распространенные в ряде армянских сайтов безосновательные утверждения

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева ответила на безосновательные утверждения, распространенные некоторыми армянскими сайтами.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева ответила на безосновательные утверждения, распространенные некоторыми армянскими сайтами.

Как передает Report , соответствующую информацию распространила пресс-служба Аппарата омбудсмена.

Ранее в ходе конфиденциального приема Алена Саргсяна, Вахе Ховсепяна и Левона Григоряна, которые были задержаны на погранично-пропускном пункте "Лачын" и арестованы в административном порядке на 10 суток, омбудсмен ознакомилась с состоянием обеспечения прав этих лиц на основании международного и национального законодательства, выслушала их обращения. Кроме того, был проведен осмотр камеры, где они содержатся, и места прогулки, было установлено, что условия содержания соответствуют стандартам.

Арестованные отметили, что довольны условиями содержания, обращением, питанием, а также медико-психологической помощью. В ходе посещения был обеспечен телефонный разговор данных лиц с членами семьи.

Все это является ярким примером гуманной политики, реализуемой Азербайджанским государством.

"Армянские сайты, указывая на травму на руке принятого во время посещения А.Саргсяна, как и он сам сообщил, полученную в феврале этого года во время работ вместе с отцом в частном семейном хозяйстве, используют ее против гуманной политики, проводимой Азербайджаном.

На фото ясней можно увидеть, что этот след на его руке появился давно.

В этой связи четкое предоставление информации о задержанных еще раз подтверждает прозрачность деятельности.

К сожалению, Армения, как всегда, целенаправленно продолжает политику азербайджанофобии, продолжает создавать атмосферу нетерпимости путем тиражирования ложной информации.

Во имя установления мира в регионе армянская сторона должна отказаться от своей политики, направленной на разжигание ненависти к азербайджанцам, а соответствующие международные организации должны принять необходимые меры для предотвращения этой политики, противоречащей основополагающим принципам прав человека", - говорится в заявлении.