Омбудсмен Азербайджана обратилась к помилованным: Сделайте вывод

Мы выражаем признательность президенту за эту гуманистическую политику

"Подписанное президентом Азербайджана распоряжение о помиловании коснулось 625 заключенных".

Как передает Report, об этом журналистам сказала Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева.

"Это очень радует и нас, и осужденных, и членов их семей, близких. Мы выражаем признательность президенту за эту гуманистическую политику, ценность, придаваемую правам человека".

С.Алиева отметила, что омбудсмен подавал обращения касательно 72 заключенных:

"Распоряжением президента эти люди отпущены на свободу. Я поздравляю всех заключённых в связи с этим. Я призываю их сделать вывод из гуманистического шага президента и впредь стать достойными гражданами нашего государства, народа, нации".