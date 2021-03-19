О нас
Report Georgia
Аудио новости

Омбудсмен Азербайджана обратилась к помилованным: Сделайте вывод

Омбудсмен Азербайджана обратилась к помилованным: Сделайте вывод Мы выражаем признательность президенту за эту гуманистическую политику
Внутренняя политика
19 марта 2021 г. 10:54
Омбудсмен Азербайджана обратилась к помилованным: Сделайте вывод
0 : 00
0 : 00

"Подписанное президентом Азербайджана распоряжение о помиловании коснулось 625 заключенных".

Как передает Report, об этом журналистам сказала Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева.

"Это очень радует и нас, и осужденных, и членов их семей, близких. Мы выражаем признательность президенту за эту гуманистическую политику, ценность, придаваемую правам человека".

С.Алиева отметила, что омбудсмен подавал обращения касательно 72 заключенных:
"Распоряжением президента эти люди отпущены на свободу. Я поздравляю всех заключённых в связи с этим. Я призываю их сделать вывод из гуманистического шага президента и впредь стать достойными гражданами нашего государства, народа, нации".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ombudsmandan əfv edilənlərə müraciət: "Prezidentin humanist addımından nəticə çıxararaq layiqli vətəndaş olsunlar"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Распоряжение президента Азербайджана о помиловании исполнено в тюрьме №6
ФотоРаспоряжение президента Азербайджана о помиловании исполнено в тюрьме №6
19 марта 2021 г. 10:57
В Азербайджане началось исполнение распоряжения о помиловании
В Азербайджане началось исполнение распоряжения о помиловании
19 марта 2021 г. 08:51
Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании - ОБНОВЛЕНО - СПИСОК
Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании - ОБНОВЛЕНО - СПИСОК
19 марта 2021 г. 01:03
Раскрыто число зараженных коронавирусом в школах
Раскрыто число зараженных коронавирусом в школах
18 марта 2021 г. 16:51
Назначен новый председатель Азерхалча
Назначен новый председатель "Азерхалча"
18 марта 2021 г. 14:39
Президент Азербайджана поздравил народ
Президент Азербайджана поздравил народ
18 марта 2021 г. 12:22
Али Асадов принял министра сельского и лесного хозяйства Турции 
Али Асадов принял министра сельского и лесного хозяйства Турции 
17 марта 2021 г. 17:39
Председатели партий посетили Агдамскую Джума-мечеть
Председатели партий посетили Агдамскую Джума-мечеть
17 марта 2021 г. 17:20
Решение премьер-министра Азербайджана о Дне памяти
Решение премьер-министра Азербайджана о Дне памяти
17 марта 2021 г. 16:17
Председатели партий посетили кладбище Имарет и I Аллею шехидов в Агдаме
Председатели партий посетили кладбище Имарет и I Аллею шехидов в Агдаме
17 марта 2021 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi