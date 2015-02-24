​Октай Асадов: Повышения цен на продукты и другие товары вследствие девальвации маната не будет

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (ММ) проходят обсуждения в связи девальвацией национальной валюты Азербайджана. Как сообщает Report, выступивший на собрании депутат Игбал Агазаде напомнил, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ранее распространил заявление о том, что курс маната останется стабильным: "Спустя всего лишь 50 дней прогноз ЦБА не сбылся. Последнее решение нанесло большой ущерб населению. На какую государственную структуру ложится ответственность за девальвацию маната на 34% за один день? В стране могут быть определенные финансовые проблемы. Например, заработная плата работника, работающего 21 день, сокращается на 34%, однако потерянные деньги ему не компенсируют. Сегодня вкладам населения в банках в объеме 7,2 млрд. нанесен ущерб в размере 3 млрд. Поэтому населению должна быть выплачена компенсация за рост на 34%".

Депутат Захид Орудж, напротив, расценил этот шаг как отвечающий интересам населения: "Это важный шаг для сохранения финансовой стабильности. Те, кто сейчас осуждает Центральный банк, максимум через месяц, так же как и мы, будут его защищать. Сегодня манат может конкурировать с самой сильной валютой мира - долларом. Поэтому я выступаю за это решение".

Спикер Октай Асадов выразил отношение к выступлению депутата Игбала Агазаде: "Информация о том, что граждане потеряли свои сбережения в банках на сумму в размере 7 млрд., является абсурдной. Потому что 50% денежных средств находятся в долларах. Хотелось бы отметить, что за последнюю неделю банки обменяли 2,5 млрд. манатов. Я бы хотел, чтобы этот вопрос обсуждался с участием лиц, имеющих понятие о макроэкономической политике. Азербайджан находится в состоянии войны. Наша страна имеет валютные резервы, которые, по мере возможности, необходимо сохранить. Надо иметь в виду, что в стране, которая находится в состоянии войны, возможна любая ситуация. Мы не можем потерять все наши резервы из-за изменения курса. Я могу вас заверить, что нет необходимости в создании ажиотажа. Потому что в Азербайджане 70% продуктов местного производства. В таком случае, почему цены должны подняться? Поэтому повышения цен на продукты и другие товары не будет".