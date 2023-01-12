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Община Западного Азербайджана обратилась за помощью к правительству Азербайджана

Община Западного Азербайджана обратилась за помощью к правительству Азербайджана Община Западного Азербайджана обратилась к правительству Азербайджана с просьбой оказать содействие в обеспечении прав азербайджанцев, изгнанных из Армении
Внутренняя политика
12 января 2023 г. 10:51
Община Западного Азербайджана обратилась за помощью к правительству Азербайджана

Община Западного Азербайджана обратилась к правительству Азербайджана с просьбой оказать содействие в обеспечении прав азербайджанцев, изгнанных из Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном общиной обращении.

Община поблагодарила правительство Азербайджанской Республики за предоставление убежища, заботу об азербайджанцах, изгнанных с территории нынешней Армении, и создание условий для их мирного развития, просит и впредь оказывать содействие в безопасном и достойном возвращении азербайджанцев, изгнанных из родных мест, в свои дома в рамках международного процесса и обеспечении их индивидуальных и коллективных прав по возвращении туда.

Община Западного Азербайджана также попросила страны Организации Объединенных Наций, ООН и другие соответствующие международные организации оказать содействие в безопасном и достойном возвращении азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении, в свои дома в рамках международного процесса и обеспечении их индивидуальных и коллективных прав.

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Версия на английском языке Community of Western Azerbaijan asks Azerbaijani government for help 
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Azərbaycan hökumətindən kömək istəyib

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