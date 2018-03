Обнародованы названия строительных компаний, на которых больше всего поступило жалоб в Администрацию президента - СПИСОК

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Обнародованы названия строительных компаний, на которых больше всего поступило жалоб в администрацию президента.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом работы с документами и обращениями граждан администрации президента Сулейман Исмайлов, назвав некоторые из компаний: "Еврострой-СС”, FVS İnşaat, Murad M.S., İdeal-İ İnşaat, Hermes-S, Brend Palace, Meqa City Holdinq, Abşeron LTD 2013, İnam-İnşaat-555, Xudafərin, Əzizbəy-KM, Baku Pearl Residence, Caspian Park, Fuad LTD, İron İnşaat, Mahal, Elite City, Avro Qrand, İnşaat Konstruksiyaları, Birlik-İnşaat, Hasil, AENT-E, MVV Verus Praedium, Yüksəliş C, Rifah-Plaza - ООО и Kristal Abşeron, İlin Dörd Fəsli, Badu-Kubə, Yeni Yasamal, Şərur, Dağlar, İnteks, Çənlibel, Ayla, Mars, Fateh-N - ЖСК: "На данную тему обращения поступили и из других районов республики. Это в основном граждане, которые купили квартиры в данных зданиях в Баку.

Кроме того, в ряде обращений пишут, что годами не устраняются проблемы в жилых комплексах AAAF Park, Bağçalı evlər, здания которые ими уже построены, но нормальных условий жизни в них не создано.

В отношении должностных лиц некоторых перечисленных здесь ООО и ЖСК уже возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, привлечены к ответственности за злоупотребление доверием людей и продажу совместно с лицами, с которыми они вошли в сговор, одной квартиры в построенном здании нескольким гражданам, за присвоение путем мошенничества имущества граждан в крупном размере. Среди низ можно назвать Əzizbəy-KM, Hasil, Birlik-İnşaat и другие ООО, на которые многократно поступали письменные и устные обращения в Администрацию президента. Доказано, что ООО Əzizbəy-KM нанес урон 92 потерпевшим, в размере 2 млн. 627 тыс. 717 манатов. Правда, уже обеспечено возмещение 360361 манатов данного ущерба и в Бакинском суде по тяжким преступлениям было рассмотрено их уголовное дело. Также должны отметить, что порой принятые судами в отношении таких лиц решения категорически не устраивают граждан. Например, за нанесенный гражданам ущерб руководство ООО Hasil и Birlik-İnşaat решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 30 мая 2014 года было приговорено к 15 годам лишения свободы, а решением Бакинского апелляционного суда от 12 декабря 2017 года сокращено до 6 лет. В итоге, возмещение нанесенного гражданам ущерба обеспечено не было".

Заведующий отделом отметил, что в целом, только на основании жалоб граждан Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики следствие по 13 уголовным делам в связи с коррупционными правонарушениями в строительной сфере было завершено, дела были направлены в суды, 300 человек признаны в качестве потерпевших.

Среди этих уголовных дел можно указать ЖСК AAAF Park, Xalq City, а также ООО Xudafərin и Fateh-N.

В искоренении вызывающих справедливое недовольство населения проблем, в том числе и фактов мошенничества и коррупции со стороны строительных компаний, серьезную роль сыграет подписанный президентом Азербайджанской Республики Закон"О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики" от 15 декабря 2017 года и Указ от 5 февраля 2018 года в связи с применением Закона.