​Обнародованы правила транспортировки тел лиц, умерших от коронавируса

Определены правила внутренней и международной транспортировки тел лиц, которые скончались от инфекции COVID-19.

Как передает Report, эти сведения отражены во временной инструкции для медицинских работников.

Было отмечено, что внутренние и международные транспортировки тел лиц, умерших от инфекции COVID-19, должны осуществляться воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом внутри страны и за рубежом в гробу, и тела следует захоронить вместе с гробом.

Правила транспортировки национальных и международных авиакомпаний распространяются на транспортировку тел умерших из-за COVID-19, за рубежом и внутри страны. Во время приема гробов, с телами людей, причиной смерти которых является инфекционное заболевание, необходимо следить за тем, чтобы гроб был запаян, плотно запечатан и герметичен. Процедуры должны выполняться в соответствии с соответствующими правилами, а транспортировка трупов воздушным транспортом за пределами и внутри страны должна осуществляться в соответствии с этим критерием, поскольку причиной смерти от COVID-19 является заразное заболевание.

При транспортировке трупов сухопутным транспортом, как и в случае с воздушным транспортом, необходимо позаботиться о том, чтобы гробы были запаяны, плотно запечатаны и герметичны в процессе приема.