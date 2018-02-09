Обнародован срок подачи документов для аккредитации организаций, планирующих проведение экзит-поллов на президентских выборах

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ 22 марта завершится срок принятия документов в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для аккредитации организаций, которые намерены провести экзит-поллы на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, назначенных на 11 апреля.

Как сообщает Report, согласно Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики, прием документов должен завершиться, по меньшей мере, за 20 дней до дня голосования.

ЦИК до 1 апреля должен принять решение в связи с аккредитацией этих организаций.

Каждое письменное обращение должно быть рассмотрено Центральной избирательной комиссией в течение 10 дней со дня его поступления, представленные вместе с обращением документы должны быть изучены и принято обоснованное решение в связи с аккредитацией соответствующей организации.

Напомним, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об "Объявлении внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики". ЦИК поручено назначить внеочередные президентские выборы на 11 апреля 2018 года и провести их в порядке, определенном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики. ЦИК назначил внеочередные президентские выборы на 11 апреля.