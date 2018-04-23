Новый премьер-министр Азербайджана приступил к исполнению обязанностей

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Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Новый премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов приступил к исполнению обязанностей.

Как сообщает Report, Аппарат Кабинета министров продолжает выполнять государственные функции в привычном порядке.

Кроме того, к исполнению своих обязанностей приступил вице-премьер Гаджибала Абуталыбов.

Напомним, что на пленарном заседании Милли Меджлиса 21 апреля обсуждалось назначение Новруза Мамедова на пост премьер-министра на основе представления президента Ильхама Алиева. После обсуждений парламент путем голосования дал согласие на назначение Новруза Мамедова на пост премьер-министра. Позднее президент Ильхам Алиев назначил Н.Мамедова премьер-министром, подписав соответствующее распоряжение.