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Новый председатель правления Государственного рекламного агентства представлен коллективу

Новый председатель правления Государственного рекламного агентства представлен коллективу Сегодня коллективу был представлен новый председатель правления Государственного рекламного агентства Азербайджана Фархад Аскер оглу Адыгезалов.
Внутренняя политика
17 апреля 2024 г. 15:10
Новый председатель правления Государственного рекламного агентства представлен коллективу

Новый председатель правления Государственного рекламного агентства Азербайджана Фархад Аскер оглу Адыгезалов сегодня был представлен коллективу.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Нового председателя правления коллективу представил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева 16 апреля Ф.Адыгезалов назначен председателем правления Государственного рекламного агентства.

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Версия на азербайджанском языке Reklam Agentliyinin yeni sədri kollektivə təqdim olunub

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