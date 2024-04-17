Новый председатель правления Государственного рекламного агентства представлен коллективу

Новый председатель правления Государственного рекламного агентства Азербайджана Фархад Аскер оглу Адыгезалов сегодня был представлен коллективу.
Об этом Report сообщили в Агентстве.
Нового председателя правления коллективу представил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.
Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева 16 апреля Ф.Адыгезалов назначен председателем правления Государственного рекламного агентства.