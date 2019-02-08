Названы районы с наибольшим числом жалоб в Администрацию президента

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Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "По сравнению с 2017 годом в 2018 году выросло количество жалоб из Хазарского, Сабунчинского районов Баку, Мингячевира, Нафталана, Агджабеди, Агдама, Агстафы, Агсу, Астары, Бейлагана, Джабраила, Гедабека, Имишли, Кюрдамира, Гобустана, Нефтчалы, Сальяна, Шемахы, Шамкира".

Как передает Report, об этом завотделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента Сулейман Исмайлов сообщил в своей аналитической статье, рассказывающей о вопросах, которые беспокоили граждан страны в 2018 году, тому, как эти вопросы решались госорганами и большом внимании и требовательности, применяемым к этой работе.

Завотделом отметил, что сократилось количество жалоб из Гарадагского, Наримановского, Низаминского, Пираллахинского, Ясамальского, Сураханского районов Баку, районов Нахчыванской Автономной Республики, Сумгайыта, Абшерона, Балакена, Билясувара, Дашкесена, Гёйгёля, Хачмаза, Ходжалы, Губадлы, Лерика, Саатлы, Сабирабада, Самуха, Сиязани, Тертера, Товуза, Уджара, Зардаба.

С.Исмайлов отметил, что в 2018 году через раздел "Записаться на прием" на сайте President.az авторам около 2 тыс. обращений, поступивших в компьютерную базу приемной, были даны разъяснения, многие были в соответствующем порядке зарегистрированы и приняли участие в приеме: "В приемную в основном обращались жители районов Баку, Мингячевира, Евлаха, Агджебеди, Агдама, Агдаша, Агстафы, Агсу, Астары, Бейлагана, Барды, Джабраила, Гедабека, Гёйгёля, Имишли, Кюрдамира, Лачына, Лерика, Нефтчалы, Сальяна, Шемахи, Шамкира, Зангилана и других городов и районов".

По его словам, мониторинг сайтов органов госвласти показывает, что на сайтах некоторых местных органов исполнительной власти график приема обновляется нерегулярно, либо информация указывается не точно. В пример можно привести исполнительную власть Хазарского, Сабунчинского районов, Гёйчая, Гобустана, Губадлы, Саатлы, Сальяна, Уджара.