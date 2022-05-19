Названы муниципалитеты в Азербайджане, при которых созданы гендерные комиссии

В муниципалитетах 15 районов и городов Азербайджана созданы комиссии по гендерным вопросам.

В муниципалитетах 15 районов и городов Азербайджана созданы комиссии по гендерным вопросам.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу.

По его словам, в Баку гендерные комиссии были созданы в муниципалитетах Хатаи, Насими, Сабаила, Ясамала, поселков М.Расулзаде, Лёкбатан и Бакиханов.

Гендерные комиссии также были созданы в муниципалитетах в Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Хырдалане, Агджабади, Агдаше, Тертере и Барде

Отметим, что гендерные комиссии при муниципалитетах созданы для работы с семьями из группы риска, проведения информационно-просветительских мероприятий по искоренению имеющихся стереотипов.