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Названы муниципалитеты в Азербайджане, при которых созданы гендерные комиссии

Названы муниципалитеты в Азербайджане, при которых созданы гендерные комиссии В муниципалитетах 15 районов и городов Азербайджана созданы комиссии по гендерным вопросам.
Внутренняя политика
19 мая 2022 г. 16:39
Названы муниципалитеты в Азербайджане, при которых созданы гендерные комиссии

В муниципалитетах 15 районов и городов Азербайджана созданы комиссии по гендерным вопросам.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу.

По его словам, в Баку гендерные комиссии были созданы в муниципалитетах Хатаи, Насими, Сабаила, Ясамала, поселков М.Расулзаде, Лёкбатан и Бакиханов.

Гендерные комиссии также были созданы в муниципалитетах в Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Хырдалане, Агджабади, Агдаше, Тертере и Барде

Отметим, что гендерные комиссии при муниципалитетах созданы для работы с семьями из группы риска, проведения информационно-просветительских мероприятий по искоренению имеющихся стереотипов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Gender komissiyalarının yaradıldığı bələdiyyələr məlum olub

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