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Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе

Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе Назначен специальный представитель президента Азербайджана в Лачинском районе.
Внутренняя политика
28 марта 2023 г. 13:37
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе

Назначен специальный представитель президента Азербайджана в Лачынском районе.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, Масим Ахмед оглу Мамедов назначается специальным представителем президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, установленный Указом президента Азербайджанской Республики "О новом делении экономических районов в Азербайджанской Республике" от 7 июля 2021 года номер 1386.

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Версия на азербайджанском языке Məsim Məmmədov Laçın rayonunda Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi təyin edilib

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