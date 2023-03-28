Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе

Назначен специальный представитель президента Азербайджана в Лачинском районе.

Назначен специальный представитель президента Азербайджана в Лачынском районе.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, Масим Ахмед оглу Мамедов назначается специальным представителем президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, установленный Указом президента Азербайджанской Республики "О новом делении экономических районов в Азербайджанской Республике" от 7 июля 2021 года номер 1386.