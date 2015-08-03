​Назначен новый руководитель аппарата Госкомитета по работе с религиозными структурами - ФОТО

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Государственном комитете по работе с религиозными структурами (ГКРРС) произошли новые кадровые назначения.

Как сообщает Report, Октай Гусейнов отстранен от должности руководителя аппарата. На его место назначен Алим Сулейманов.

До этого Алим Али оглу Сулейманов занимал в ГКРРС должность заведующего общим отделом.

А.Сулейманов родился 22 сентября 1955 года в селе Бахарлы Зенгиланского района. В 1977 году окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета. В 1977-1983 гг. проработал учителем истории в 8-летней школе в зенгиланском поселке Миндживан.

С 1983-го по 1997-ой год проработал в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства лаборантом, зав. кабинетом, председателем Комитета профсоюзов студентов, старшим педагогом, был членом Научного совета университета.

В 1986-1990 гг. получил заочное образование в аспирантуре. В 1997-2000 годах работал в кафедре "Гуманитарных предметов" Бакинского коммерческого института товароведения, в 2000-2014 годах был старшим педагогом в кафедре "Истории Азербайджана" вышеуказанного университета. С сентября 2014 года по июль 2015 года занимал должность заведующего общим отделом в ГКРРС. Женат, имеет двух детей.