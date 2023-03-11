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Награждены военнослужащие Внутренних войск Азербайджана

Награждены военнослужащие Внутренних войск Азербайджана Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана.
Внутренняя политика
11 марта 2023 г. 15:12
Награждены военнослужащие Внутренних войск Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана.

Как сообщает Report, распоряжением за отличие при выполнении служебных обязанностей и задач, поставленных перед воинской частью, награждаются следующие военнослужащие Внутренних войск:

медалью "За Отчизну"

Мамедов Эльчин Али оглу – полковник

Захидов Айдын Тофиг оглу – полковник

медалью "За военные заслуги"

Алиев Афган Заман оглу – полковник

Агамалыев Алмас Билал оглу – полковник-лейтенант

Багиров Заур Гаджи оглу – полковник-лейтенант

Алиев Эльшад Вели оглу – полковник-лейтенант

Ильдырымов Сахават Гафар оглу – полковник-лейтенант

Пашаев Азер Гафар оглу – полковник-лейтенант

Губатов Неймат Шарафеддин оглу – майор

Манджанов Расим Абдулкерим оглу – майор

Юсубов Этибар Гаджимурад оглу – майор

Мусазаде Тургай Мамед оглу – капитан.

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Версия на азербайджанском языке Daxili Qoşunların hərbi qulluqçuları təltif edilib - SİYAHI

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