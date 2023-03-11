Награждены военнослужащие Внутренних войск Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана.
Как сообщает Report, распоряжением за отличие при выполнении служебных обязанностей и задач, поставленных перед воинской частью, награждаются следующие военнослужащие Внутренних войск:
медалью "За Отчизну"
Мамедов Эльчин Али оглу – полковник
Захидов Айдын Тофиг оглу – полковник
медалью "За военные заслуги"
Алиев Афган Заман оглу – полковник
Агамалыев Алмас Билал оглу – полковник-лейтенант
Багиров Заур Гаджи оглу – полковник-лейтенант
Алиев Эльшад Вели оглу – полковник-лейтенант
Ильдырымов Сахават Гафар оглу – полковник-лейтенант
Пашаев Азер Гафар оглу – полковник-лейтенант
Губатов Неймат Шарафеддин оглу – майор
Манджанов Расим Абдулкерим оглу – майор
Юсубов Этибар Гаджимурад оглу – майор
Мусазаде Тургай Мамед оглу – капитан.