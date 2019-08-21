Награждены военнослужащие и гражданские работники Особой службы государственной охраны - СПИСОК

Награждены военнослужащие и гражданские работники Особой службы госуда

21 августа, 2019 22:03

https://report.az/storage/news/b3b7be196e55b154e42f9a85efd08aac/d72031d9-b27d-4e66-8a27-cef52e09de65_292.jpg Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских служащих Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, военнослужащие и гражданские работники Особой службы государственной охраны были награждены за отличие при исполнении служебных обязанностей. Список награжденных: орденом «За службу Отечеству» 3-й степени Атакишиева Кямиля Атакиши оглу -полковника Зейналова Эльшана Аскер оглу -полковника медалью «За Отчизну» Алиева Эльчина Гадир оглу -полковника Бабаева Гасаналы Баладжа оглу -полковника-лейтенанта Гусейнова Агабалу Мирзабала оглу -полковника-лейтенанта Мурадова Намика Адиль оглу -полковника-лейтенанта Ибрагимова Оруджа Адиль оглу -майора медалью «За отвагу» Аббасова Адалята Хекает оглу -полковника Ибрагимова Мирджалала Джафарага оглу -полковника Маилова Агамира Сафи оглу -полковника Джафарова Санана Аслан оглу -полковника-лейтенанта Алиева Мурсала Садыг оглу -полковника-лейтенанта Эйналова Афгана Тельман оглу -майора Мирзоева Рашада Гюльага оглу -майора медалью «Терегги» Рзаева Расима Рахиб оглу медалью «За военные заслуги» Гасанова Ровшана Адиль оглу -полковника Новрузова Васифа Усуб оглу -полковника Рзаева Фикрета Ашраф оглу -полковника Сулейманова Бахлула Эйваз оглу -полковника Джафарова Габиля Керим оглу -полковника-лейтенанта Тахмазова Ирафета Агасаф оглу -полковника-лейтенанта Байрамова Мубариза Аслан оглу -майора медицинской службы Эминова Эльшана Арастун оглу -майора Эминова Вугара Чингиз оглу -майора Ахмедова Рамина Ибрагим оглу -майора Набиева Турала Бахман оглу -майора Насирова Тамерлана Тариэль оглу -майора Бехбудова Рагима Али оглу -капитана Ахмедова Сардара Эльдар оглу -капитана Исмаил-заде Эльнура Тариэль оглу -капитана Татлыева Орхана Рамиз оглу -капитана Алескерова Ровшана Айдын оглу -старшего лейтенанта Абыева Вугара Ильдар оглу -прапорщика Бабаева Немата Габиб оглу -прапорщика Халафова Анара Саххат оглу -прапорщика Гусейинова Эльчина Аллахпайи оглу -старшего сержанта Худиева Шамо Шакир оглу -старшего сержанта Новрузбекова Расима Гасан-бала оглу -старшего сержанта Зарбалиева Джаваншира Рамиз оглу -старшего сержанта.

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