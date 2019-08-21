Награждены военнослужащие и гражданские работники Особой службы государственной охраны - СПИСОК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских служащих Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, военнослужащие и гражданские работники Особой службы государственной охраны были награждены за отличие при исполнении служебных обязанностей.
Список награжденных:
орденом «За службу Отечеству» 3-й степени
Атакишиева Кямиля Атакиши оглу -полковника
Зейналова Эльшана Аскер оглу -полковника
медалью «За Отчизну»
Алиева Эльчина Гадир оглу -полковника
Бабаева Гасаналы Баладжа оглу -полковника-лейтенанта
Гусейнова Агабалу Мирзабала оглу -полковника-лейтенанта
Мурадова Намика Адиль оглу -полковника-лейтенанта
Ибрагимова Оруджа Адиль оглу -майора
медалью «За отвагу»
Аббасова Адалята Хекает оглу -полковника
Ибрагимова Мирджалала Джафарага оглу -полковника
Маилова Агамира Сафи оглу -полковника
Джафарова Санана Аслан оглу -полковника-лейтенанта
Алиева Мурсала Садыг оглу -полковника-лейтенанта
Эйналова Афгана Тельман оглу -майора
Мирзоева Рашада Гюльага оглу -майора
медалью «Терегги»
Рзаева Расима Рахиб оглу
медалью «За военные заслуги»
Гасанова Ровшана Адиль оглу -полковника
Новрузова Васифа Усуб оглу -полковника
Рзаева Фикрета Ашраф оглу -полковника
Сулейманова Бахлула Эйваз оглу -полковника
Джафарова Габиля Керим оглу -полковника-лейтенанта
Тахмазова Ирафета Агасаф оглу -полковника-лейтенанта
Байрамова Мубариза Аслан оглу -майора медицинской службы
Эминова Эльшана Арастун оглу -майора
Эминова Вугара Чингиз оглу -майора
Ахмедова Рамина Ибрагим оглу -майора
Набиева Турала Бахман оглу -майора
Насирова Тамерлана Тариэль оглу -майора
Бехбудова Рагима Али оглу -капитана
Ахмедова Сардара Эльдар оглу -капитана
Исмаил-заде Эльнура Тариэль оглу -капитана
Татлыева Орхана Рамиз оглу -капитана
Алескерова Ровшана Айдын оглу -старшего лейтенанта
Абыева Вугара Ильдар оглу -прапорщика
Бабаева Немата Габиб оглу -прапорщика
Халафова Анара Саххат оглу -прапорщика
Гусейинова Эльчина Аллахпайи оглу -старшего сержанта
Худиева Шамо Шакир оглу -старшего сержанта
Новрузбекова Расима Гасан-бала оглу -старшего сержанта
Зарбалиева Джаваншира Рамиз оглу -старшего сержанта.
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