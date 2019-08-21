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Награждены военнослужащие и гражданские работники Особой службы государственной охраны - СПИСОК

Награждены военнослужащие и гражданские работники Особой службы госуда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских служащих Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, военнослужащие и гражданские работники Особой службы государственной охраны были награждены за отличие при исполнении служебных обязанностей.

Список награжденных:

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Атакишиева Кямиля Атакиши оглу -полковника

Зейналова Эльшана Аскер оглу -полковника

медалью «За Отчизну»

Алиева Эльчина Гадир оглу -полковника

Бабаева Гасаналы Баладжа оглу -полковника-лейтенанта

Гусейнова Агабалу Мирзабала оглу -полковника-лейтенанта

Мурадова Намика Адиль оглу -полковника-лейтенанта

Ибрагимова Оруджа Адиль оглу -майора

медалью «За отвагу»

Аббасова Адалята Хекает оглу -полковника

Ибрагимова Мирджалала Джафарага оглу -полковника

Маилова Агамира Сафи оглу -полковника

Джафарова Санана Аслан оглу -полковника-лейтенанта

Алиева Мурсала Садыг оглу -полковника-лейтенанта

Эйналова Афгана Тельман оглу -майора

Мирзоева Рашада Гюльага оглу -майора

медалью «Терегги»

Рзаева Расима Рахиб оглу

медалью «За военные заслуги»

Гасанова Ровшана Адиль оглу -полковника

Новрузова Васифа Усуб оглу -полковника

Рзаева Фикрета Ашраф оглу -полковника

Сулейманова Бахлула Эйваз оглу -полковника

Джафарова Габиля Керим оглу -полковника-лейтенанта

Тахмазова Ирафета Агасаф оглу -полковника-лейтенанта

Байрамова Мубариза Аслан оглу -майора медицинской службы

Эминова Эльшана Арастун оглу -майора

Эминова Вугара Чингиз оглу -майора

Ахмедова Рамина Ибрагим оглу -майора

Набиева Турала Бахман оглу -майора

Насирова Тамерлана Тариэль оглу -майора

Бехбудова Рагима Али оглу -капитана

Ахмедова Сардара Эльдар оглу -капитана

Исмаил-заде Эльнура Тариэль оглу -капитана

Татлыева Орхана Рамиз оглу -капитана

Алескерова Ровшана Айдын оглу -старшего лейтенанта

Абыева Вугара Ильдар оглу -прапорщика

Бабаева Немата Габиб оглу -прапорщика

Халафова Анара Саххат оглу -прапорщика

Гусейинова Эльчина Аллахпайи оглу -старшего сержанта

Худиева Шамо Шакир оглу -старшего сержанта

Новрузбекова Расима Гасан-бала оглу -старшего сержанта

Зарбалиева Джаваншира Рамиз оглу -старшего сержанта.

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