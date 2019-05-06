Награждены сотрудники Фонда Гейдара Алиева

Награждены сотрудники Фонда Гейдара Алиева

6 мая, 2019 19:48

https://report.az/storage/news/d7d36bacd496cbcc82f975d64b14bd87/17014678-bfc9-47be-8d3b-58c66ec56ad8_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Фонда Гейдара Алиева. Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 15-летия Фонда Гейдара Алиева и за плодотворную деятельность в общественно-культурной жизни Азербайджана глава государства наградил следующих сотрудников Фонда Гейдара Алиева: орденом "Шохрат" Алакбарова Анара Сахиб оглу медалью "Терегги" Агаеву Шамиру Вахид гызы Байрамова Азера Новруз оглу Алиеву Гюльшан Шафа гызы Мамедова Эмина Салхаб оглу Мамедова Солтана Теймур оглу.

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