Награждена группа государственных служащих - СПИСОК

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ 21 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении государственных служащих.

Как сообщает "Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность на государственной службе трое награждены орденом "За службу Отечеству" 3-й степени, 46 человек - медалью "Терегги", а 142 человека - медалью "За отличие на государственной службе".

Орденом "За службу Отечеству" 3-й степени награждены:

Байрамов Сабир Мехралы оглу

Велибеков Аббас Солтан оглу

Юсифзаде Ибрагим Юсиф оглу

медали "Терегги" удостоены:

Аббасов Ильгар Тялят оглу

Абдуллаев Аршад Хагверди оглу

Агаев Тариель Мамед оглу

Алыев Эйюб Гусейн оглу

Алнагиева Нармина Мовсум гызы

Атакишиев Али Юсиф оглу

Багиров Эйваз Агабагир оглу

Багиров Маис Беюк Ага оглу

Джамаев Джабраил Джалил оглу

Ахмедов Магеррам Саяддин оглу

Алиев Эйваз Хоткер оглу

Алиев Аладдин Гурбан оглу

Алиев Фирон Бахтияр оглу

Аскеров Фирудин Нариман оглу

Фарзалиев Ариф Айдын оглу

Гейдаров Сиявуш Джамиль оглу

Гасанов Габиль Наби оглу

Гасанов Мохуббат Бархудар оглу

Хасратова Мария Мурсал гызы

Гусейнов Расим Вагиф оглу

Исрафилов Исраил Ага оглу

Керимов Ильдырым Шикар оглу

Керимова Малейка Мухаммед гызы

Гасымов Шахназар Сейидбаба оглу

Гадиров Насир Лялякиши оглу

Гурбанов Ильгар Искендер оглу

Гурбанов Шаиг Мюджряван оглу

Мамедов Гариб Фязан оглу

Мамедов Магеррам Алигули оглу

Мамедов Матлаб Тахар оглу

Мамедов Натиг Насир оглу

Мамедов Рафиг Ахмед оглу

Мамедов Тельман Гусейн оглу

Мастанов Тельман Ганимат оглу

Микаилов Гадир Кязым оглу

Мусаев Ильгар Хосров оглу

Насыров Низами Фаси оглу

Наджафов Дюньямалы Джалил оглу

Расулов Ильхам Ильяз оглу

Рзаев Али Гусейн оглу

Самедов Рагиф Танырверди оглу

Сурхаев Вадим Шарифович

Тагиев Джафаргулу Мазан оглу

Велиева Рамиля Хуршуд гызы

Захиров Ханахмед Сахиб оглу

Зейналов Ульви Зохраб оглу

медалью "За отличие на государственной службе" награждены:

Аббасов Октай Аббас оглу

Аббасов Сахиб Сабир оглу

Аббасов Санан Гаракиши оглу

Абдуллаева Дильбяр Даяндур гызы

Абышов Гюндюз Фахраддин оглу

Абыев Самид Гусейн оглу

Абушов Сафар Мухаммед оглу

Агабалаев Самир Расим оглу

Агаев Анар Сафагат оглу

Агаев Давуд Нагы оглу

Асланбекова Нармин Рафиг гызы

Асланов Шаиг Аслан оглу

Бабаев Гаджибаба Адиль оглу

Бабаев Гусеин Мухаммед оглу

Бахышова Улдуз Бахшалы гызы

Балагардашов Фадайи Гардашбала оглу

Байрамов Джавид Фазаил оглу

Байрамов Рафиг Байрам оглу

Байрамова Халида Нуру гызы

Бадалов Кямран Октай оглу

Бехбудова Ульвия Ханлар гызы

Джалил-Ходжа Наиля Сайяд гызы

Довлатов Видади Санан оглу

Эллазова Лала Рафиг гызы

Эйвазова Гюльнара Али гызы

Ахмедов Адиль Мамед оглу

Акберов Афат Ильтифат оглу

Акберова Эльмира Эльман гызы

Алекберов Хикмет Гасан оглу

Алекберова Мадина Фазиль гызы

Алиев Эльчин Нариман оглу

Алиев Фаиг Черкез оглу

Алиев Хиджран Амир оглу

Алиев Ильгар Кямал оглу

Алиев Махир Юсиф оглу

Алиев Натиг Гасан оглу

Алиев Рашид Юсиф оглу

Алиева Гумру Яхъя гызы

Алиева Саида Мирвагиф гызы

Алиева Тургай Ядигяр гызы

Алиева Зенфира Агагусейн гызы

Амирасланов Фикрет Джалал оглу

Асадов Дуньямин Амираслан оглу

Асадова Айгюн Вагиф гызы

Аскерова Гумру Ханбаба гызы

Ашрафов Ариф Ашраф оглу

Азизов Аловсат Иса оглу

Азизова Зарифа Мусейиб гызы

Гаджиев Рашад Зульфали оглу

Гаджиева Ульвия Теймур гызы

Ахыев Уфуг Гюльага оглу

Ахвердиев Юсуф Акбер оглу

Гасанов Фазаил Джафар оглу

Гасанов Иса Тахар оглу

Гасанов Тебриз Орудж оглу

Гасанова Хураман Сафар гызы

Гашимов Ибад Баларза оглу

Гумбатов Мирзага Адиль оглу

Гусейнов Эмин Азер оглу

Гусейнов Сахават Шамиль оглу

Хасаева Ульвия Гяляндяр гызы

Хыдыров Акиф Хасай оглу

Хочберов Айдын Мухаммедович

Ибишов Шуджаят Заби оглу

Ибрагимли Магеррам Муштулуг оглу

Ибрагимов Ариф Валех оглу

Ибрагимова Кямаля Ханлар гызы

Ибрагимова Гызылгюль Магеррам гызы

Ибрамхалилов Давид Нуреддин оглу

Иманов Абульфат Рашид оглу

Исаев Ильгар Вейсал оглу

Исаев Вюсал Ибрагим оглу

Исаева Махбуба Бекир гызы

Искендеров Эльшад Эйваз оглу

Исмайлов Рамиз Азиз оглу

Исмайлов Зульфали Узеир оглу

Керимов Этибар Сулейман оглу

Керимов Гюльгюн Керим оглу

Керимова Айсель Наби гызы

Гасымова Нигяр Вагиф гызы

Гасымзаде Эльман Габиль оглу

Гайыбов Адиль Вели оглу

Гахраманова Назиля Гашам гызы

Ганбарли Шафа Фикрет гызы

Ганиев Махир Закир оглу

Гани-заде Рамиз Тофиги оглу

Губатов Фархад Барат оглу

Гулиев Мухаммед Гулу оглу

Гурбанов Кязым Авдил оглу

Гурбанов Ровшан Гияс оглу

Махмудов Рустам Бахруз оглу

Махмудова Лала Амирали гызы

Махмудова Шахла Авез гызы

Мехдиев Вагиф Мехди оглу

Меликов Габиль Агахан оглу

Меликов Махир Эмин оглу

Мамедализаде Вюгар Хасрат оглу

Мамедов Чингиз Явер оглу

Мамедов Эльгюн Вагиф оглу

Мамедов Эльман Гамид оглу

Мамедов Нахид Гадир оглу

Мамедов Намиг Исфандияр оглу

Мамедов Рифат Надир оглу

Мамедов Шамиль Мамед оглу

Мамедова Шахла Авезрагим гызы

Микаилов Игбал Шахбаба оглу

Мирзалиев Афсар Хасай оглу

Мирзоев Гюндюз Суварага оглу

Мирзоев Расим Тезехан оглу

Мирзоев Тофиг Оджаггулу оглу

Мирзоева Шовгаля Бахадур гызы

Муганлинская Сабина Октай гызы

Мурадов Эльхан Ханлар оглу

Мусаев Джавад Давуд оглу

Мусаева Эллада Валех гызы

Мустафаев Эльман Акбер оглу

Мустафаева Гюляра Биннат гызы

Нагиев Рустам Вагиф оглу

Нагиева Аида Назим гызы

Набизаде Мазахир Захид оглу

Наджафалыев Наджафалы Азиз оглу

Новрузов Вюгар Вахид оглу

Османов Рамиль Мухаммед оглу

Рагимов Таиб Изатулла оглу

Рагимова Гюнель Муса гызы

Рагимова Севиндж Мубариз гызы

Рзаев Физули Гумбат оглу

Сарыева Фаргана Али гызы

Салимов Олег Энвер оглу

Султанов Надир Рафиг оглу

Сулейманов Ильгар Сардар оглу

Сулейманова Шахла Энвер гызы

Шахбазов Пехран Алифага оглу

Шахсуварова Гюнель Ага Исмаил гызы

Шафизаде Илькин Фахреддин оглу

Талыблы Рамин Рамиз оглу

Теймуров Вугар Камалан оглу

Велибеков Назир Мехъяддин оглу

Велиев Насрулла Ахмед оглу

Юсибов Муса Али оглу

Юсифов Джаваншир Амиралы оглу

Юсифов Эльшад Лятиф оглу.