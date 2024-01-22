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Наблюдательная миссия ГУАМ проведет мониторинг президентских выборов в Азербайджане

Наблюдательная миссия ГУАМ проведет мониторинг президентских выборов в Азербайджане Наблюдательная миссия Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) будет мониторить на президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.
Внутренняя политика
22 января 2024 г. 16:33
Наблюдательная миссия ГУАМ проведет мониторинг президентских выборов в Азербайджане

Наблюдательная миссия Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) проведет мониторинг президентских выборов, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт Secki-2024.az.

В состав делегации из пяти человек входят генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев, депутаты Верховной Рады Украины Святослав Юраш, Михаил Папиев, депутат парламента Грузии Давид Матикашвили и координатор программ Секретариата ГУАМ Теймураз Киладзе.

Отметим, что наблюдательная миссия ГУАМ опубликует отчет по итогам мониторинга после голосования.

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Версия на английском языке GUAM mission to monitor snap presidential election in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке GUAM-ın müşahidə missiyası Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərini izləyəcək

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