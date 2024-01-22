Наблюдательная миссия ГУАМ проведет мониторинг президентских выборов в Азербайджане

Наблюдательная миссия Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) будет мониторить на президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Наблюдательная миссия Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) проведет мониторинг президентских выборов, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт Secki-2024.az .

В состав делегации из пяти человек входят генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев, депутаты Верховной Рады Украины Святослав Юраш, Михаил Папиев, депутат парламента Грузии Давид Матикашвили и координатор программ Секретариата ГУАМ Теймураз Киладзе.

Отметим, что наблюдательная миссия ГУАМ опубликует отчет по итогам мониторинга после голосования.