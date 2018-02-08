На внеочередные президентские выборы в Азербайджане ПЕА выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева - ОБНОВЛЕНО 2

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Вновь выступивший на съезде председатель ПЕА, глава государства Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное ему доверие.

VI съезд Партии Ени Азербайджан завершился исполнением государственного гимна.

*** 11:20

В Баку, в Центре Гейдара Алиева, продолжается съезд правящей Партии Ени Азербайджан (ПЕА).

Как сообщает Report, председатель партии, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил с речью на съезде с участием делегатов, представляющих более 700 тысяч членов ПЕА.

Глава государства рассказал о создании ПЕА и пути, пройденном партией, исторических заслугах основателя партии великого лидера Гейдара Алиева, роли организации в жизни нашей страны и общества.

Выступившие затем житель освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Огтай Хазиев, председатель Кенгерлинской районной организации ПЕА Севда Гулиева, депутат Mилли Меджлиса Рашад Махмудов, бизнесмен из Гянджи Эльнур Джамалханов, директор Центра Гейдара Алиева города Гусар Нева Абдурахманова, студент Университета AДA Эмиль Асланлы говорили о большой созидательной работе, проводимой в нашей стране под руководством главы государства Ильхама Алиева, достигнутых успехах. В выступлениях было предложено выдвинуть кандидатуру председателя партии Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах.

Заместитель председателя – исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов представил решение съезда о выдвижении кандидатуры председателя партии Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, которые пройдут 11 апреля 2018 года.

Решение было единогласно принято.





*** 09:19

В Баку, в Центре Гейдара Алиева проходит съезд правящей Партии Ени Азербайджан (ПЕА).

Как сообщает Report, это VI съезд ПЕА.

На съезде будут заслушаны отчеты за прошедший период, вновь сформированы руководящие структуры партии, а также выдвинут кандидат на внеочередные президентские выборы.

Отметим, что последний съезд партии, созданной в 1992 году, состоялся в 2013 году. Нынешним председателем партии является президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.