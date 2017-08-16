На реконструкцию систем водоснабжения и канализации в поселках Бинагади, Мехдиабад и Новханы выделено 4 млн манатов

Баку 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проектов реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселке Бинагади Бинагадинского района города Баку, поселках Мехдиабад и Новханы Абшеронского района.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что гармоничное развитие регионов в Азербайджанской Республике является одним из приоритетов осуществляемой в стране концепции социально-экономического развития.

В документе говорится, что в результате успешного выполнения в последние годы в стране государственных программ в столице и поселках, а также поселках и селах Абшеронского района реализованы важные инфраструктурные проекты, увеличен объем и улучшено качество коммунальных и социальных услуг, оказываемых населению, широкий размах получили работы по благоустройству: "Как продолжение этих мер, возникла необходимость в строительстве распределительной водной сети диаметрами 110-280 мм, протяженностью 9,0 км, канализационной сети диаметрами 200-400 мм, протяженностью 0,6 км в поселке Бинагади Бинагадинского района города Баку, канализационной сети диаметрами 300-1000 мм, протяженностью 3,9 км - для сдачи в эксплуатацию канализационной системы, построенной в поселке Мехдиабад Абшеронского района, и распределительной водной сети диаметрами 110-280 мм, протяженностью 2,5 км, канализационной сети диаметрами 200-800 мм, протяженностью 1,1 км - в поселке Новханы".

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселке Бинагади Бинагадинского района города Баку, поселках Мехдиабад и Новханы Абшеронского района, из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 указа президента Азербайджанской Республики "О применении Закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год" от 27 декабря 2016 года номер 1180, Открытому акционерному обществу "Азерсу" выделено 4 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.