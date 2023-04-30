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На КПП в начале дороги Лачын-Ханкенди обеспечивается нормальный режим проезда автомобилей

На КПП в начале дороги Лачын-Ханкенди обеспечивается нормальный режим проезда автомобилей Н️а пограничном пункте, установленном в начале дороги Лачын-Ханкенди в Лачынском районе Азербайджана, обеспечивается нормальный режим проезда автомобилей.
Внутренняя политика
30 апреля 2023 г. 23:22
На КПП в начале дороги Лачын-Ханкенди обеспечивается нормальный режим проезда автомобилей

Н️а пограничном пункте, установленном в начале дороги Лачын-Ханкенди в Лачынском районе Азербайджана, обеспечивается нормальный режим проезда автомобилей.

Как передает Report со ссылкой на Caliber.Az, пересечение границы гражданами проходит организованно и дисциплинированно, в атмосфере взаимной вежливости.

Азербайджанские пограничники демонстрируют высокий профессионализм.

Таким образом, заявления официальных лиц Армении об "этнической чистке" карабахских армян и "блокаде" Лачынской дороги являются не чем иным, как очередной пропагандистской уловкой.

Безопасность и контроль на погранпереходе у въезда на Лачынскую дорогу обеспечиваются, и проблем с пересечением границы в рамках закона нет.

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Версия на азербайджанском языке Видео Laçında nəzarət-buraxılış məntəqəsində avtomobillərin normal keçidi təmin olunub

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