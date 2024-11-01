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Муниципальные выборы в Азербайджане в 2024 году проводиться не будут

Муниципальные выборы в Азербайджане в 2024 году проводиться не будут Муниципальные выборы в Азербайджане в 2024 году не состоятся
Внутренняя политика
1 ноября 2024 г. 11:44
Муниципальные выборы в Азербайджане в 2024 году проводиться не будут

Муниципальные выборы в Азербайджане в 2024 году проводиться не будут.

Как сообщает Report, в соответствии со статьей 8 Избирательного кодекса страны, решение о назначении выборов должно быть официально опубликовано не позднее, чем за 60 дней до дня голосования.

Согласно статье 213 Избирательного кодекса, дату муниципальных выборов назначает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Однако в ЦИК сообщили Report, что заседание комиссии на сегодня не запланировано.

Учитывая требование статьи 8 кодекса, и тот факт, что до конца 2024 года осталось 60 календарных дней, можно сделать вывод, что очередные муниципальные выборы в Азербайджане перенесены на 2025 год.

Отметим, что муниципальные выборы в Азербайджане до сих пор проводились каждые 5 лет - 23 декабря. В последний раз они состоялись в 2019 году.

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Версия на азербайджанском языке 2024-cü ildə Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirilməyəcək

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