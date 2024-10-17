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Минуло четыре года со дня пятого ракетного обстрела армянами Гянджи

Минуло четыре года со дня пятого ракетного обстрела армянами Гянджи Минуло четыре года со дня пятого ракетного удара вооруженных сил Армении по городу Гяндже в ходе Второй Карабахской войны.
Внутренняя политика
17 октября 2024 г. 00:01
Минуло четыре года со дня пятого ракетного обстрела армянами Гянджи

Минуло четыре года со дня пятого ракетного удара вооруженных сил Армении по городу Гяндже в ходе Второй Карабахской войны.

Report напоминает, что около часа ночи 17 октября 2020 года мирно спящий поселок Джавадхан в центре второго по величине города Азербайджана Гяндже, расположенного далеко от зоны боевых действий, был вероломно атакован баллистическими ракетами SCUD/"Эльбрус".

Жилые дома в районе обстрела были полностью разрушены, жители остались под завалами. В результате обстрела погибло 15 человек, более 55 мирных жителей получили ранения. Кроме того, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре и транспортным средствам. Среди погибших и пострадавших были несовершеннолетние, женщины и старики.

По факту Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 186.3 (умышленное уничтожение или повреждение имущества в особо крупном размере) и по другим статьям Уголовного Кодекса Азербайджана, проведение следствия по делу поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В тот же день обстрелу подвергся другой мирный город - Мингячевир, где сосредоточена энергетическая инфраструктура Азербайджана - Мингячевирская ГЭС - самая крупная электростанция на Южном Кавказе. Силы противовоздушной обороны Азербайджана обезвредили ракеты, выпущенные армянами по крупному промышленному городу, который находился более чем в 100 километрах от зоны боевых действий.

3 октября 2023 года сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики задержали бывшего главу сепаратистов Араика Арутюняна.

Установлена причастность Араика Арутюняна к минированию территорий Азербайджанской Республики в целях совершения террористических актов и ракетным ударам по Гяндже и населенным пунктам Бардинского района, приведшим к гибели и ранениям большого числа гражданского населения. Наряду с этим, он участвовал в организации терактов, причинивших серьезный ущерб гражданской и военной инфраструктуре, и других многочисленных преступлениях.

Араик Арутюнян 28 октября 2020 года был привлечен в качестве обвиняемого по соответствующим статьям УК Азербайджанской Республики, на основе решения суда об аресте был объявлен в международный розыск.

Араику Арутюняну предъявлены обвинения по статьям 100, 116, 117, 120, 214, 214-1, 214-3, 218, 279 и другим статьям УК АР.

В период Второй Карабахской войны армянские войска подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелу Гянджу в общей сложности пять раз - 4, 5, 8, 11, 17 октября. В результате погибли 26 человек, 175 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Всего во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин. Еще 454 человека получили ранения. Кроме того, в общей сложности было повреждено 12 292 объекта и 288 транспортных средства, а также 1 018 фермерских хозяйств.

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Версия на английском языке Four years pass since Armenia’s fifth deadly missile attack on Ganja
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Gəncədə törətdiyi növbəti terrordan dörd il ötür

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