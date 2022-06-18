Министр: В Азербайджане продолжится совершенствование налогового законодательства

"Повышая устойчивость системы страны, мы должны обеспечить доступность экономики, дохода для населения".
Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сказал на панели под названием "Глобализация и растущие неравенства" в рамках IX Глобального Бакинского форума.
По его словам, Азербайджан работает над разработкой определенных нормативных документов в связи с налоговой сферой:
"Мы должны обращать внимание и на ценности общества. Налоги должны быть адаптированы к условиям в стране. В связи с этим мы продолжим совершенствовать законодательные акты".