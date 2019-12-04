Глава аппарата парламента: Милли Меджлис прекратил законодательную деятельность, заседаний не будет

"Хотя Милли Меджлис и продолжит функционировать, однако парламент не будет собираться до новых выборов для принятия законов и решений".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель аппарата парламента Сафа Мирзоев.

Он сказал, что до решения Конституционного суда визиты депутатов за границу были временно приостановлены: "Уже есть решение Конституционного суда. В ближайшее время состоятся заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы и других международных организаций. Члены Милли Меджлиса будут присутствовать на этих заседаниях.

Также 18 декабря в Баку состоится заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран. Но не будут проводиться пленарные заседания парламента в связи с принятием законов и решений. Новые законы будут принимать парламент 6-го созыва".