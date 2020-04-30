МИД: Будут предприняты все шаги для возвращения наших граждан в страну

«В связи с пандемией коронавируса на сегодня более 15 тыс. азербайджанцев возвращены из-за рубежа на родину. После этого будут предприняты все шаги для возвращения других наших граждан в страну».
Как передает Report, об этом сказала руководитель пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева в эфире передачи «Hədəf» на телеканале AzTV.
Она сказала, что в связи с последовательностью регистрации на портале «Evə gedirəm» азербайджанцы из России возвращаются в страну. «На первичном этапе 548 граждан были возвращены в страну. Ведется работа по возвращению других наших граждан в следующем этапе».