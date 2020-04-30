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МИД: Будут предприняты все шаги для возвращения наших граждан в страну

​МИД: «Будут предприняты все шаги для возвращения наших граждан в стра

© Report

«В связи с пандемией коронавируса на сегодня более 15 тыс. азербайджанцев возвращены из-за рубежа на родину. После этого будут предприняты все шаги для возвращения других наших граждан в страну».

Как передает Report, об этом сказала руководитель пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева в эфире передачи «Hədəf» на телеканале AzTV.

Она сказала, что в связи с последовательностью регистрации на портале «Evə gedirəm» азербайджанцы из России возвращаются в страну. «На первичном этапе 548 граждан были возвращены в страну. Ведется работа по возвращению других наших граждан в следующем этапе».  

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