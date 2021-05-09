МИД: Азербайджан решительно осуждает попытки героизации фашистских преступников

МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 76-й годовщиной Победы над фашизмом

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по случаю 76-й годовщины Победы над фашизмом.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"9 мая 2021 года исполняется 76 лет со дня Победы над фашизмом в 1941-1945 годах. В этот знаменательный день мы воздаём дань памяти каждому из солдат, офицеров и простых граждан, которые перенесли огромные трудности, проявив мужество и героизм и сыграв беспрецедентную роль в Победе в той, одной из самых страшных войн в истории человечества.

Народ Азербайджана внёс весьма значимый вклад в эту победу как на фронте, так и в тылу. Более 600 тысяч сынов и дочерей Азербайджана ушли на фронт, более половины из них погибли и пропали без вести на полях сражений. За храбрость, проявленную в годы войны, 123 гражданина Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, а более 170 тысяч солдат и офицеров были награждены различными орденами и медалями. Героические сыновья нашего народа отважно сражались за Москву, Ленинград, Киев, Сталинград, Симферополь, Одессу и сотни других больших и малых населённых пунктов и принимали деятельное участие в освобождении многих стран от фашизма.

Вклад Азербайджана в Победу путём поставок топлива был неоценим. С 1941 по 1945 военные годы на долю Азербайджана приходилось более 70 процентов нефти, добываемой в Советском Союзе, 80 процентов бензина и 90 процентов моторных масел. Подавляющее большинство танков и самолётов Советской армии, сыгравших решающую роль в обеспечении Победы над фашизмом во Второй мировой войне, приводились в движение на топливе, отправленном на фронт бакинскими нефтяниками. На предприятиях Азербайджана в бесперебойном режиме производились различные виды оружия, столь необходимого для победы.

Народ Азербайджана продемонстрировал невиданные трудовые подвиги на тыловом фронте, днём и ночью самоотверженно работая ради удовлетворения потребностей армии. Наши сограждане отправили на фронт более 7 тонн донорской крови, особо отличились в деле обеспечения боевых частей продовольствием и тёплой одеждой. Во имя Победы над фашизмом Азербайджан максимально мобилизовал все имевшиеся у него ресурсы.

Азербайджан решительно осуждает попытки исказить правду о Второй мировой войне, оправдать фашизм и героизировать фашистских преступников. Мы серьёзно осуждаем героизацию нацистского движения в нашем регионе и его приспешников в любой форме. Азербайджан всегда поддерживал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», и мы полагаем, что наши совместные усилия могут сыграть важную роль в преодолении означенных тревожных тенденций.

В этом году азербайджанский народ впервые отмечает победу над фашизмом в 1941-1945 годах с двойной гордостью и чувством радости в связи с Великой Победой, достигнутой в результате 44-дневной Отечественной войны. Справедливость, за которую боролись наши предки, наконец-то восторжествовала, и Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ.

Все наши сыновья и дочери, погибшие за суверенитет и целостность Азербайджана, а также ветераны войны 1941-1945 годов, являются гордостью нашего народа. Память о них будет жить вечно в сердцах азербайджанского народа".