ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" выделено 19,5 млн. манатов

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по возмещению потребности населения в питьевой воде и улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой".

Как сообщает Report, в целях проектирования и бурения 300 субартезианских скважин для возмещения потребности населения в питьевой воде и улучшения обеспечения посевных площадей и приусадебных участков оросительной водой в 241 населенном пункте и 34 городах с населением более 630 тыс. человек из предусмотренного в госбюджете 2014 года резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство" выделено 19,5 млн. манатов.

Для бурения субартезианских скважин в целях возмещения потребности населения в питьевой воде и улучшения обеспечения посевных площадей и приусадебных участков оросительной водой на территории Нахчыванской АР Кабмину Автономной Республики выделено 2 млн. манатов.

Минфину поручено обеспечить в предусмотренном порядке финансирование указанной суммы, а Кабмину - решить исходящие из данного распоряжения другие вопросы.