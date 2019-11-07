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Первый вице-президент поздравила нефтяников в связи с 70-летием "Нефтяных Камней"

Мехрибан Алиева поздравила нефтяников

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в İnstagram поздравила нефтяников по случаю 70-летия "Нефтяных Камней".

Как сообщает Report, в тексте публикации первого вице-президента говорится:

"Сегодня мы отмечаем 70-летие легендарных "Нефтяных Камней". Именно в этот день 1949 года азербайджанские нефтяники, добыв впервые в мире в открытом море нефть, вписали яркие страницы в нефтяную летопись не только нашей страны, но и мира в целом. Искренне поздравляю всех азербайджанских нефтяников с юбилеем этого знаменательного события, желаю каждому из вас успехов и новых достижений!".

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